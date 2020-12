Leeds goleia West Bromwich e Arsenal consegue segunda vitória consecutiva

O Leeds vencia o West Bromwich por quatro bolas a zero ao intervalo e acabou mesmo com uma mão cheia de golos. A mesma equipa que na jornada anterior empatara com o líder atual da Premier League.

O futebol inglês é caraterístico por levar os jogos até ao último segundo, mas a partida entre o West Bromwich Albion e o Leeds United para a 16ª jornada não deixava dúvidas sobre quem venceria, já ao intervalo. É que do lado do Leeds já figuravam quatro golos. O primeiro deles foi logo aos 9 minutos, com um auto-golo de Romaine Sawyers.

Aos 31 minutos, Ezgjan Alioski fez o segundo, e logo cinco minutos depois Patrick Bamford assistiu Jack Harrison para fazer o terceiro golo da partida. Antes do fim da primeira parte, houve ainda tempo para um quarto golo, que nasceu da assistência de Mateusz Klich e pela finalização do brasileiro Rodrigo.

Ao intervalo, no resto do Reino Unido, só o Burnley conseguia pôr-se em vantagem perante o Sheffield United, com um golo assinado por Ben Mee. Em Southampton, onde a equipa da casa enfrentava o West Ham, e em Brighton, onde os gunners tentavam aproveitar o balanço para recuperar dos maus resultados, o marcador marcava empates a zero.

Em Brighton, já na segunda metade do jogo, o Arsenal pôs-se à frente no marcador, com um golo de Alexandre Lacazette, que estava em campo há 20 segundos e, assistido por Bukayo Saka, pôs os gunners novamente na luta por mais três pontos.

Aos 72 minutos, como se quatro golos não bastassem para vencer, o Leeds chegou à mão cheia com um remate de Raphinha.

Em simultâneo, quatro dos cinco jogos da 16ª jornada da Premiere League de terça-feira acabaram, com o Leeds a surpreender com uma vitória por cinco bolas a zero perante o West Bromwich. Já em Brighton, o Arsenal conseguiu a vitória pela vantagem mínima, e somou mais três pontos à sua recuperação, contando agora com um total de 20 pontos na Premier League.

