Barcelona empata em casa com Eibar

A primeira metade do jogo em Camp Nou não viu golos de nenhum lado, mas sim Braithwaite a falhar um penálti, aos 8 minutos, e um golo anulado ao mesmo jogador, por fora-de-jogo, aos 25. No campo, fez-se sentir a falta de Lionel Messi, a quem foi dada uma folga, e que só deverá estar de volta ao Barcelona para o jogo de 3 de janeiro contra o Huesca.

Foi só na segunda parte, aos 57 minutos, que Kike García aproveitou o erro de Araújo, viajou até à área do Barcelona e bateu Ter Stegen para marcar o primeiro golo da partida.

A felicidade do Eibar, no entanto, não durou muito, com o Barcelona a demorar 10 minutos a ver Ousman Dembélé pôr o marcador em igualdade numérica e marcar o seu quinto golo na temporada, aos 67 minutos de jogo.

Seguiu-se uma luta pelo Barcelona para dar a volta ao marcador, com Dembélé, Coutinho e Trincao a massacrar a área do Eibar, mas sem sucesso.

Coutinho caiu ainda no relvado aos 91 minutos, a queixar-se do joelho, e acabou mesmo por ficar fora do jogo, tendo o Barcelona jogado os últimos minutos da partida com 10 homens.

No fim, o resultado foi mesmo um empate a uma bola, e o Eibar vai para casa com um ponto em mãos, ao passo que o Barcelona deixou fugir dois pontos. Assim, os catalães somam 25 pontos e terminam 2020 na sexta possição de La Liga, no limiar do acesso às competições europeias. O Eibar, com 16 pontos, fica em 14º lugar.