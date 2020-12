Pandemia está descontrolada nos EUA, afirma Anthony Fauci

O principal epidemiologista da Casa Branca, Anthony Fauci, reconheceu hoje que a pandemia de covid-19 está fora de controlo nos Estados Unidos, país que regista números recorde de infetados em hospitais.

A fase da pandemia pela qual os Estados Unidos estão a passar "está fora de controlo em muitos aspetos", disse Fauci, numa entrevista à televisão CNN.

"Se olharmos para a evolução, tivemos um pico [de casos de infeções] no final do inverno/início da primavera de 2020" e "uma recuperação no início do verão", mas agora "estamos num pico cuja inflexão para pior é muito acentuada", admitiu.

Anthony Fauci manifestou preocupação com a possibilidade de se verificar um aumento de casos em janeiro, admitindo que a evolução pode ser pior até do que a de dezembro, mês em que o país tem registado subidas diárias e sem precedentes de casos de infeções.

"Acho que temos de presumir que vai piorar", afirmou, acrescentando que atualmente os Estados Unidos registam entre 100.000 e 200.000 infeções por dia, mas "num período de dezembro, esteve acima de 200.000".