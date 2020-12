Efemérides de 30 de dezembro

1886 Emídio Navarro promulgou há 134 anos a reforma o Ensino Técnico em Portugal.

1922 Vladimir Ilitch Ulianov, Lenine, proclamou há 98 anos o estabelecimento da URSS.

1947 Miguel da Roménia (1921-2017) abdicou há 73 anos do trono, perante a irreversibilidade da criação da República Socialista.

1951 Foi inaugurada há 69 anos a ponte de Vila Franca de Xira.

1957 O Movimento Anticolonial foi criado em Paris há 63 anos por estudantes das colónias portuguesas.

1959 Portugal subscreveu a convenção de Estocolmo há 61 anos (em plano salazarismo), para a criação da EFTA, Associação Europeia de Comércio Livre.

1960 Criação 60 anos dos Certificados de Aforro, por Oliveira Salazar, um produto financeiro para a pequena poupança das famílias.

1965 Subida ao poder do ditador Ferdinando Marcos (1917-89), nas Filipinas, que manteria a sua ditadura até 1986.

1971 A Igreja Católica e a Igreja Anglicana chegam a acordo sobre os dogmas da Comunhão há 49 anos (papado de Paulo VI).

1972 A pretexto das celebrações do Dia Mundial da Paz, um grupo de católicos organizou há 48 anos na Capela do Rato, em Lisboa, a vigília "A Paz é Possível", onde foi aprovada uma moção repudiando a política de guerra colonial do regime.

1986 A Polícia Judiciária localizou há 34 anos um bebé raptado há e meio do Hospital Particular de Lisboa e capturou a mulher envolvida no caso.

1989 O petroleiro espanhol "Aragón" verteu crude há 31 anos no mar a cem milhas a nordeste da ilha de Porto Santo, na sequência de uma fratura na estrutura metálica.

1993 O Vaticano reconhece oficialmente o Estado de Israel no papado de João Paulo II.

2003 O Euro apresentou novo máximo histórico, atingindo os 1,25 dólares.

2004 O Governo espanhol (inícios de Zapatero) aprovou a proposta alteração do Código Civil que prevê o casamento de pessoas do mesmo sexo.

2005 Foi criada a polémica Autoridade de Segurança Alimentar Económica (ASAE) e a Associação Nacional de Agentes de Futebol.

2006 O antigo presidente iraquiano Saddam Hussein, 69 anos, foi executado por enforcamento, por crimes contra a humanidade.

2016 Os condutores deixaram de ter de alterar a carta de condução quando mudam de morada, porque passou a contar a que está registada no cartão do cidadão