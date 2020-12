Quarta-feira coberta de gelo. Neve vai cair em seis distritos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Bragança, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco e Braga sob aviso amarelo devido à queda de neve, até às 12h00 de quinta-feira.

A neve poderá condicionar ou interditar estradas, causar danos e prejudicar a alguns abastecimentos locais pois deve cair acima da cota dos 1.200/1.4000 metros de altitude.

Segundo o IPMA, nesta quarta-feira haverá uma descida da temperatura mínima, começando com chuva no Minho a partir da tarde, alongando-se para o litoral centro, com queda de neve acima de 1.000/1.200 metros de altitude e vento intenso nas serras e no litoral oeste.

As temperaturas mínimas vão variar entre os -1º em Vila Real e Viseu e os 7º em Sagres, enquanto as máximas entre os 4º na Guarda e os 14º em Santarém.

De acordo com o IPMA, o primeiro dia de 2021 vai ficar marcado pelo tempo frio em Portugal continental, por causa da ação conjunta de um anticiclone vindo do noroeste do arquipélago dos Açores e da depressão Bella. Esta depressão de ar frio irá continuar pelo menos até dia 1 de janeiro.