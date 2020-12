Atividade turística derrapa em novembro

A atividade turística voltou a cair no mês de novembro, acentuando assim as quebras que vem a registar desde setembro. Segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), o setor do alojamento turístico deverá ter registado 415,7 mil hóspedes e 950,5 mil dormidas, o que corresponde quebras homólogas de 76,3% e 76,7%, respetivamente.

O gabinete de estatística prevê ainda que até as dormidas de residentes – que são os que mais têm ajudado a que as quebras não sejam tão significativas – terão diminuído 58,6% (-21,7% em outubro), atingindo 543,3 mil, representando 57,2% do total. Já as de não residentes terão caído 85,2% (-76,4% no mês anterior).

Segundo o INE, os hóspedes residentes terão sido 293,1 mil, o que representa uma quebra de 62,3% e os hóspedes não residentes terão atingido um total de 122,6 mil, recuando 87,5%.

No mês em análise, 46,4% dos estabelecimentos de alojamento turístico terão estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (32,1% em outubro).

A zona do país que apresentou a menor diminuição de dormidas face ao mês homólogo foi o Alentejo que registou uma descida de 55,2% (-49,5% no caso dos residentes e -68,4% no de não residentes), após a variação negativa de 29,4% no mês anterior.