Croácia recebe 500 camas de campanha oferecidas por Portugal

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) vai ajudar a Croácia depois do sismo de magnitude 6,4 na Escala de Richter ter deixado as regiões de Pretrinja e Sisak em ruínas esta terça-feira. Serão disponibilizadas 500 camas de campanha imediatamente.

A Croácia ativou o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia e pediu assistência internacional, o que significa que os países da UE poderão ajudar os croatas com material e equipamento de apoio, ou seja, camas de campanha, geradores, tendas, sacos-cama, iluminação de emergência e aquecedores.

A ANEPC já anunciou, segundo a agência Lusa, também que, caso seja necessário, poderá enviar elementos preparados para a coordenação operacional e “dois módulos de busca e salvamento em ambiente urbano, da Guarda Nacional Republicana e do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa”, um número total de 80 elementos.

De acordo com um comunicado do Ministério da Administração Interna, Portugal está a manter o contacto com o Centro de Coordenação de Resposta a Emergências para perceber quais são os desenvolvimentos “das ações de avaliação em curso na área afetada” e quais os procedimentos adequados para o “envio de ajuda, logo que as autoridades croatas manifestem a sua aceitação junto do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia”.

Depois de ser atingida por um terramoto na terça-feira, a Croácia voltou a tremer esta quarta-feira, com dois terramotos de magnitude 4,8 e 4,7 na escala de Richter na região de Sisak às 05h15 (hora de Lisboa). Ainda não há informações sobre os danos causados em Sisak.