Adeptos do Nantes treinam ao som de música de circo

O protesto surgiu no primeiro treino com o novo treinador, Raymond Domenech.

Os jogadores do Nantes, que está no 16º lugar da tabela classificativa da Ligue 1, treinaram ao som de música de circo. Um protesto levado a cabo por adeptos nas imediações do centro de treinos, que estão descontentes com os resultados do clube.

Houve até espaço para uma entrada personalizada para o 15º treinador do Nantes desde que, em 2007, o polémico presidente do clube, Waldemar Kita, tomou posse.