Melhores amigos formam trio depois de se apaixonarem pela mesma mulher durante as férias

A história é insólita, mas não podia ser mais real. Dois melhores amigos decidiram começar uma relação amorosa depois de se apaixonarem pela mesma mulher durante umas férias em Espanha.

Dino de Souza e Saulo Gomes, naturais do Brasil, conheceram Olga, de 27 anos, da Bielorrússia, num bar em Barcelona, em agosto do ano passado, e foi amor à primeira vista. Os amigos ficaram cativados com Olga, que estava no bar com um grupo de amigas. Ambos queriam convidá-la para sair, mas não queriam prejudicar a amizade. Então, decidiram abordar ao jovem ao mesmo tempo, naquele que seria apenas o início de uma relação a três que já dura há mais de um ano.

“O Saulo e eu chegamos a Barcelona e fomos diretos a um bar para ver o jogo da Champions League que estava a acontecer naquela noite”, contou Dino, de 40 anos, citado pela imprensa internacional.



“Entramos no bar e a Olga estava lá com um grupo de amigas. Foi então que a abordámos e a convidámos para ir tomar uma bebida connosco, e foi aí que a nossa linda história começou”, acrescentou.



“Para nós, não é uma questão de uma relação com três pessoas. É uma questão de química (…) Gostaria de ser capaz de descrever o que sentimos, mas não temos adjetivos para descrever este sentimento”, disse.



Quase ano e meio depois, Dino, Saulo e Olga viajam, vão a restaurantes e saem como um casal comum. Inicialmente, o trio conta que os amigos e familiares ficaram chocados, mas com o tempo acabaram por aceitar a relação.

“Ficamos calmos, explicamos o que sentimos pela Olga e que não mudámos como pessoas, mas crescemos a partir desta relação”; disse Dino.

“Também não damos a mínima importância para o que as pessoas pensam de nós”, destacou.

Atualmente, os três vivem em Toulouse, França, e planeiam ter filhos no futuro.

“Queremos que a Olga seja mãe de filhos meus e do Saulo”, contou Dino.

“Planeamos viajar pelo mundo e compartilhar a nossa filosofia sobre o nosso modo de vida”, concluiu.

Veja a fotogaleria.