Oleg entre Paços de Ferreira, FC Porto e Olympiacos

O presidente do Paços de Ferreira confirmou que os azuis-e-brancos acionaram o direito de preferência sobre o lateral moldavo, que não mostrou interesse em ficar no FC Porto.

Após uma proposta do Olympiacos pelo moldavo, Paulo Meneses, presidente do Paços de Ferreira, informou o FC Porto, que decidiu exercer o direito de preferência sobre o jogador de 22 anos.

"O Paços de Ferreira recebeu uma proposta do Olympiacos e, no cumprimento das suas obrigações, comunicou a quem tinha de comunicar para ser exercido, ou não, o direito de preferência. O terceiro clube [FC Porto] notificou o Paços que estaria interessado em exercer o direito de preferência. Até hoje não formalizámos nenhum contrato, nem o atleta me comunicou a sua decisão, que é fundamental", disse o presidente do Paços à Rádio Renascença.



Oleg é detido igualmente pelo Paços de Ferreira e pelo FC Porto (50/50), e portanto qualquer negócio entre o Paços e o Olympiacos não poderá acontecer, caso os portistas acionem o direito de preferência. No entanto, como afirma a rádio Renascença, o jogador não terá interesse em voltar ao clube do Estádio do Dragão, pelo que o FC Porto poderá abdicar desse direito, permitindo ao Paços negociar com o clube grego a transferência do lateral.

"As entradas e saídas devem ser decididas o mais a tempo possível. Se gostaria de ter o atleta até ao limite? Claro que sim, mas tenho interesse que o atleta defina a sua situação o mais rapidamente possível", referiu Meneses.

Oleg Reabciuk tem 22 anos e chegou ao Paços de Ferreira no início da última temporada, proveniente do FC Porto. No total, soma 44 jogos pelos pacenses e dois golos apontados, ambos esta temporada.