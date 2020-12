Não se registava um número tão elevado de novos casos há 25 dias. LVT e Norte com mais de 2 mil novos infetados

Portugal registou mais 6.049 novos casos de covid-19 e 79 mortes associadas à doença. Os dados, divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) esta quarta-feira, revelam que o país soma agora um total acumulado de 406.051 infeções desde o início da pandemia e 6.830 óbitos.

De realçar que Portugal não registava um número diário de novos casos tão elevado desde 5 de dezembro (há 25 dias), quando foram detetadas 6.087 novas infeções.

A maior parte dos óbitos das últimas 24 horas ocorrem no Norte, onde se registaram 31 das 79 mortes por covid-19. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 25 óbitos, o Centro, com 12, o Alentejo, com nove, e o Algarve, com dois.

Tanto o Norte como a região de Lisboa e Vale do Tejo superaram esta quarta-feira a barreira dos 2.000 novos casos. No Norte foram diagnosticadas 2.390 novas infeções e em Lisboa e Vale do Tejo 2.097. Destaque para o Centro, que registou 1.063 novos casos. No Algarve há mais 220 infetados e no Alentejo mais 201. No arquipélago dos Açores foram diagnosticados 47 novos casos e no da Madeira 31.

O boletim da DGS desta quarta-feira revela ainda que o número de internados desceu pelo segundo dia consecutivo. Há agora 2.896 pessoas internadas nos hospitais portugueses devido à covid-19, menos 34 do que ontem. Já os doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) aumentaram. São agora 487, mais um do que ontem.

Nas últimas 24 horas venceram a doença 3.222 pessoas, elevando para 331.016 o total de recuperados no país.

Há agora 68.205 casos ativos de covid-19 em Portugal e as autoridades de saúde têm sob vigilância 91.090 contactos.