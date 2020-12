Partida entre Fulham e Tottenham cancelada devido a surto de Covid-19

O jornal The Athletic avançou nesta quarta-feira que a partida entre o Fulham e o Tottenham de José Mourinho, marcada inicialmente para as 18h00 de quarta-feira, foi cancelada devido ao surto de casos do novo coronavírus que se tem feito sentir na liga inglesa.

Entre 21 e 27 de dezembro, a Premier League testou 1.479 jogadores, obtendo 18 resultados positivos, batendo o recorde máximo de novos casos numa semana.

Com este aumento, os clubes no Reino Unido passaram a ser sujeitos a dois testes por semana, e o jogo entre o Fulham e o Tottenham foi mesmo cancelado.

Recorde-se que Scott Parker, técnico do Fulham, não pôde estar presente na partida do Boxing Day contra o Southampton, uma vez que contactou com um membro do seu agregado familiar que testou positivo, e, portanto, teve de se manter em isolamento profilático.