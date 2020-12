Animais de rua em Coimbra comem comida com pioneses e alfinetes

Continuam a ser encontradas taças de comida com alfinetes e pioneses espalhadas por Coimbra para alimentar os animais de rua. Uma gata já morreu e alguns animais estão desaparecidos. GNR já foi contactada pela associação Gatos Urbanos.

Já não é primeira vez que são encontradas taças com objetos pontiagudos que se espalham pela freguesia de Brafemes, em Coimbra, segundo a associação Gatos Urbanos. Animais já ficaram feridos e alguns estão desaparecidos.

O caso mais recente foi no dia 27 de dezembro, encontrou-se novamente um recipiente com pioneses num muro perto de um grupo de animais recentemente esterilizados, na rua Rainha Santa, em Brasfemes.

Sabe-se que, pelo menos, uma gata morreu com infeções na boca e feridas nos pulmões devido à comida. A gata, apelidada de Maria, ainda foi internada e operada numa clínica veterinária em Condeixa, contudo, não conseguiu sobreviver.

A GNR já foi chamada pela associação Gatos Urbanos há um mês quando foi colocada perto do cemitério local outra taça com carne e alfinetes que tinha como objetivo magoar cães. A Gatos Urbanos apresentou queixa-crime e explicou que os moradores e também o presidente da freguesia estão preocupados com a situação.

Através da sua página no Facebook, a associação pede a todos aqueles que suspeitem ou se souberem informações sobre o autor ou autores deste ato “ignóbil” e “inaceitável” que contactem pelo email – gatos.urbanos@gmail.com – ou que falem diretamente com a GNR de Coimbra.