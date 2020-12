Mário Silva deixa o Rio Ave

Em comunicado, a equipa de Vila do Conde confirmou a chegada a acordo com Mário Silva para rescindir o contrato, com Pedro Cunha a assumir o cargo de treinador interino.

Mário Silva deixa o comando técnico do Rio Ave FC.

Pedro Cunha assume a equipa principal interinamente.



Comunicado completo aqui: https://t.co/sZRPgkaJQb#rioavefc pic.twitter.com/FNk22l9mJx — Rio Ave FC (@RioAve_FC) December 30, 2020

"A Direcção do Rio Ave FC enaltece a postura profissional e as qualidades humanas de todos e agradece a forma séria, honesta e exemplar, como encerraram este ciclo no dia de hoje, desejando ao treinador Mário Silva e seus adjuntos os maiores sucessos pessoais e profissionais", conclui-se nas declarações do Rio Ave.

Mário Silva esteve à frente do Rio Ave durante 15 jogos, e arrecadou quatro vitórias, sete empates e quadro derrotas, deixando a equipa em 13º lugar da Primeira Liga, bem como nos oitavos de final da Taça de Portugal.

Na calha, noticia a imprensa desportiva, poderá estar Miguel Cardoso, que treinou a equipa em 2017.