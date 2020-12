CP suprime comboios no período de Ano Novo

Clientes que já tenham adquirido bilhetes para viajar nos comboios que não se efetuam neste período, podem pedir o reembolso ou a revalidação do bilhete.

A CP – Comboios de Portugal vai suprimir ligações ferroviárias no período de Ano Novo, “tendo em consideração a habitual quebra de procura registada nestas datas”.

Em comunicado, esta quarta-feira, a CP informa que as principais alterações à oferta traduzem-se, globalmente, na supressão de alguns comboios, nos períodos do final de dia 31 de dezembro 2020 e na manhã de dia 01 de janeiro 2021.

“No dia 31 de dezembro, estas supressões acontecem a partir das 16h00 na circulação de comboios de Longo Curso, Alfa Pendular e Intercidades, e a partir das 19h30 nos comboios Regionais, Urbanos do Porto e de Coimbra. Já no dia 1 de janeiro incidem, principalmente, no período da madrugada e manhã”, lê-se.

Quem tenha adquirido bilhetes para viajar nos comboios que não se efetuam neste período, pode “pedir o reembolso, no valor total do bilhete, ou a sua revalidação”.