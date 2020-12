Número de infeções diárias mais do que duplicou em Espanha nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 16.716 casos do novo coronavírus em Espanha, um número que representa um aumento significativo em relação aos dados de ontem, quando foram registados 7.848 casos do novo coronavírus no país. No total já foram infetadas 1.910.218 pessoas no país.

Foram ainda registados mais 247 óbitos por covid-19. Ao contrário do número de infeções, o número de vítimas mortais infetadas com covid-19 diminuiu - foram confirmados 320 óbitos esta terça-feira. Desde o início da pandemia foram infetadas 50.689 pessoas em Espanha.

A incidência acumulada do vírus subiu ligeiramente esta quinta-feira, situando-se em 265 casos por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.