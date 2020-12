Ano velho, tubarões e máscaras

Janeiro de 2020: o ano começava com uma viagem de sonho, planeada juntamente com mais duas primas.

O entusiasmo arrancava ainda antes da hora do check-in; aliás, ainda antes de seguirmos para o aeroporto; para dizer a verdade, ainda antes de fazermos a mala. Tinhamos conseguido finalmente agilizar datas, carteiras e promoções para esta aventura, e o nome do nosso grupo do Whatsapp ‘Viajantes’ ganhava por aqueles dias algum sentido.

Aterrámos nas Filipinas para uma viagem única e para assistir à mudança do mundo também (ficaríamos a saber mais tarde). Certo dia, acordámos de madrugada para deixar o hostel de El Nido e apanhar a mini van que nos levaria até Puerto Princesa, de onde voaríamos para Cebu.

Acordámos, mas a manhã não acordou igual. Chegámos à receção com o mau humor de quem dormiu poucas horas e, mesmo que pretendêssemos estender o silêncio até pousarmos novamente as malas – como se o mau feitio pudesse ser colocado dentro de uma mochila -, não era possível.

Nas despedidas, reparámos que as rececionistas usavam um novo acessório: a máscara cirúrgica. O habitual segurança à porta do hostel não era exceção. Nem o condutor do tuk tuk que nos levou até à paragem das tais carrinhas – bem como praticamente todos os filipinos com quem nos fomos cruzando.

Por esta altura surgiam as primeiras declarações das autoridades portuguesas sobre o coronavírus e a preocupação era ainda contida.

