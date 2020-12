Batatas p’rá Constituição

Está no site da Presidência: «Apesar das limitações a maior ênfase social, do renovado não acolhimento de algumas pretensões empresariais e da existência de soluções de caráter programático, na fronteira da delimitação de competências administrativas, considerando as complexas condições que rodearam a sua elaboração e a busca do equilíbrio entre o controlo do défice, a adoção de medidas relevantes em domínios como a saúde e os rendimentos dos mais sacrificados, e, sobretudo, a óbvia importância de os portugueses disporem de Orçamento de Estado em 1 de janeiro de 2021, atendendo à urgência do combate à pandemia e seus efeitos comunitários, bem como à adequada receção das ajudas europeias, designadamente, do Plano de Recuperação e Resiliência, o Presidente da República promulgou o diploma da Assembleia da República que aprova o Orçamento do Estado para 2021».

Esta nota anunciando a promulgação pelo Presidente da Lei do Orçamento do Estado para 2021 é inequívoca: a urgência da entrada em vigor daquela lei a 1 de janeiro - sobretudo tendo em conta o ‘combate à pandemia e seus efeitos comunitários’ e a ‘adequada receção das ajudas europeias’ - sobrepõe-se a quaisquer outras razões que aconselhassem a sua não promulgação. Designadamente, o facto inquestionável de este Orçamento do Estado violar clara e frontalmente a Constituição da República.

Com efeito, o n.º 2 do art. 105.º determina que o «Orçamento é elaborado [...] tendo em conta as obrigações decorrentes de lei ou de contrato». É taxativo e não deixa margem para a mais ínfima dúvida: a norma aprovada em sede de especialidade (proposta pelo BE e que contou com o apoio do PSD) que proíbe a transferência da última tranche do Fundo de Resolução para o Novo Banco é inconstitucional, porque viola contratos assinados pelo Estado. Além dos casos que estão na ‘fronteira’ da ‘delimitação de competências’ - como sugere a nota da Presidência -, no caso do Novo Banco o Parlamento passou mesmo o risco.

Não interessa se concordamos ou discordamos dos contratos em causa - que, aliás, continuamos a desconhecer -; importa que o Estado assumiu obrigações e não pode deixar de as cumprir.

