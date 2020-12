A tranquilidade esconde um monstro

As medidas que António Costa tem tomado desde que se tornou primeiro-ministro são mais determinadas por pressão da extrema-esquerda, ou seja, do BE e do PCP, do que pelas necessidades do país.

Neste mês de dezembro, dois ex-primeiros-ministros do PSD, Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho, vieram a público com críticas ao Governo.

E a raridade das suas intervenções políticas fez com que tivessem um significativo impacto.

Com a autoridade que lhe vem do facto de ter sido o chefe do Governo com mais tempo de permanência no cargo e cujo consulado correspondeu a um período de invulgar estabilidade e crescimento, Cavaco afirmou: «Esta trajetória está a conduzir Portugal para lanterna vermelha ao nível de desenvolvimento, nos 19 países da união monetária». E recordou: «Quando era primeiro-ministro, éramos o 11.º país em matéria de desenvolvimento. Agora, só temos atrás de nós a Grécia e a Letónia».

Quanto a Passos Coelho, perguntou: «Que Portugal é este que não consegue fugir à cauda da Europa, quando praticamente todos os outros conseguem?».

Os meus leitores sabem que não é usual eu fazer críticas globais ao atual Governo.

Por regra, analiso factos concretos.

Mas começa a ser tempo de dizer que esta política nos está a afundar.

E isto porque as medidas que António Costa tem tomado desde que se tornou primeiro-ministro são mais determinadas por pressão da extrema-esquerda, ou seja, do BE e do PCP, do que pelas necessidades do país.

Cavaco Silva disse ainda, na sua recente declaração: «Não sou capaz de apontar uma reforma significativa levada a cabo pelo governo da geringonça».

Mas o problema é muito mais grave: o Governo não só não fez qualquer reforma como reverteu algumas reformas e decisões estruturais tomadas pelo Governo anterior, tais como a privatização da TAP, as 40 horas na Função Pública, as privatizações de transportes públicos ou, mesmo, as mudanças de Nuno Crato na Educação.

