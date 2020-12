Manchester United vence Wolverhampton e sobe para o segundo lugar

Os red devils venceram os lobos de Nuno Espírito Santo com um golo tardio e subiram ao segundo lugar.

A partida no Emirates Stadium manteve-se a zeros durante os 90 minutos de tempo regulamentar, e tudo indicava que nenhuma das equipas acabaria a jornada com os desejados três pontos.

Aos 90+3 minutos, no entanto, um cruzamento do internacional português Bruno Fernandes deixou a bola aos pés de Marcus Rashford, que fez o primeiro e único golo da partida, e colocou o Manchester United na calha para vencer os três pontos.

Em campo estiveram um total de nove jogadores lusitanos: o guarda-redes Rui Patrício, os médios Ruben Neves, João Moutinho, Vitinha e o avançado Pedro Neto. No segundo tempo entraram Podence e Fábio Silva, e Nelson Semedo não chegou a sair do banco.

Com este resultado, os red devils subiram ao segundo lugar da Premier League, a dois pontos do Liverpool, que joga com o Newcastle nesta quarta-feira.

O Wolverhampton, por sua parte, marca o terceiro jogo consecutivo sem ganhar, após um empate com o Tottenham de José Moruinho, e uma derrota perante o Burnley. A equipa de Nuno Espírito Santo está agora em 12º lugar, com 21 pontos.