Sporting entra em 2021 a liderar campeonato nacional. Leões não acabavam o ano em primeiro há 19 anos

Após uma vitória sofrida contra a Belenenses SAD, no passado domingo, os leões de Rúben Amorim vão entrar em 2021 no topo da tabela classificativa da Primeira Liga, com 29 pontos.

Logo a seguir está o Benfica, com 27 pontos, depois de vencer o Portimonense por duas bolas a uma, na terça-feira, num jogo em que dominou a primeira parte, mas viu os algarvios crescer e pôr em causa a vitória na segunda parte, tendo mesmo conseguido reduzir a vantagem com um golo de Beto perto do final da partida.

O FC Porto, por sua vez, acaba 2020 em terceiro lugar, com 25 golos. Na terça-feira, teve uma renhida luta com o Vitória de Guimarães, tendo acabado por vencer por três bolas a duas. Os dragões conseguiram virar o resultado aos 80 minutos de jogo, com um golo exemplar de Luis Diaz.

O Sporting de Braga goleou o Boavista por quatro bolas a uma na última jornada do ano, o que os colocou por breves momentos nos altos da tabela classificativa, tendo acabado o ano no quarto lugar, a um ponto do FC Porto.

Em 2021, o primeiro jogo será logo entre o Sporting CP e o SC Braga, que vão medir forças e lutar pelos três pontos que podem aproximar, ou distanciar, o líder do campeonato.