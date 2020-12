França regista mais de 26 mil casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas foram registados mais 26.467 casos de covid-19 em França. Comparativamente aos dados desta terça-feira foi registado um aumento bastante significativo no número de infeções: O número de casos mais do que duplicou nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o país já confirmou 2.600.498 casos de covid-19.

Foram ainda confirmados 304 óbitos por covid-19, o que ao contrário do número de casos novos mostra um decréscimo em relação aos dados de ontem. No total, já morreram 64.381 infetadas com o novo vírus desde o início da pandemia.

24.593 pessoas infetadas estão hospitalizadas com o novo vírus em França, das quais 2.661 estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos.

Segundo o ministro da Saúde, Olivier Véran, a pandemia em França está a evoluir de forma diferente, de região para região, e, por isso, o Governo considera que devem ser tomadas medidas locais, tal como a antecipação do recolher obrigatório, passando das 20h00 para as 18h00, para impedir a propagação da doença.

"Estamos a promover uma concertação com eleitos locais e prefeitos para tomar medidas suplementares onde for necessário", disse o ministro em entrevista ao canal France 2, após uma reunião com outros membros do Governo.