Republicano Luke Letlow morreu aos 41 anos infetado com o novo coronavírus

Um representante republicano do estado norte-americano do Louisiana, Luke Letlow morreu, esta terça-feira, infetado com o novo coronavírus. O político de 41 anos, que não sofria de outras patologias, estava internado desde o dia 19 de dezembro e acabou por morrer depois de sofrer um “episódio cardíaco”, de acordo com o médico do hospital de Shreveport, menos de uma semana antes de tomar posse.

Letlow era conhecido por ser contra as medidas de confinamento impostas pelas autoridades de saúde norte-americanas durante a pandemia e dizia que o perigo não era o novo coronavírus mas sim a crise económica provocada pelo fecho obrigatório de vários estabelecimentos.

“A família aprecia as preces e o apoio que tem recebido nos últimos dias, mas apela à privacidade durante estes dias difíceis e inesperados”, afirmou Andrew Bautsh, porta-voz de Letlow, através de um comunicado.