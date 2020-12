Agência Europeia do Medicamento necessita de "informações adicionais" sobre vacina da AstraZeneca

Esta vacina foi aprovada pela Agência Reguladora de Produtos Médicos e de Saúde do Reino Unido esta quarta-feira.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) disse, esta quarta-feira, que necessita de mais informações sobre a vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca no âmbito do processo de aprovação da vacinação para a distribuição na União Europeia.

"Informações científicas adicionais sobre questões relacionadas com a qualidade, a segurança e a eficácia da vacina são consideradas necessárias para apoiar o rigor exigido para uma autorização", disse a EMA através de um comunicado, onde garantiu que estas já foram pedidas à empresa.

Esta vacina foi aprovada pela Agência Reguladora de Produtos Médicos e de Saúde do Reino Unido, esta quarta-feira, para uso temporário numa situação de emergência.

A agência disse ainda que no próximo dia 6 de janeiro devem ser anunciadas as conclusões sobre a segurança e eficácia da vacina desenvolvida pela farmacêutica Moderna. Se esta for autorizada, será a segunda vacina contra a covid-19 a ser aprovada na União Europeia, depois da vacina da Pfizer/BioNTech.