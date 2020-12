Incêndio deflagrou na casa do ex-ministro da Educação Nuno Crato

Nuno Crato e a mulher estavam na habitação no momento em que se deu o incêndio.

Um incêndio deflagrou, esta quarta-feira, na casa do ex-ministro da Educação Nuno Crato, em Santo Amaro de Oeiras, avançou o Correio da Manhã.

O alerta foi registado às 17h27. As chamas tiveram origem numa salamandra do sótão da casa, onde está localizado o escritório da mulher do ex-ministro e acabaram por chegar ao primeiro piso da casa.

Ambos estavam no interior da habitação quando se deu o incêndio. Foram os próprios a alertar as autoridades para a situação e encontram-se sem ferimentos.

No local estiveram 25 operacionais e oito viaturas. Por volta das 20h, o incêndio já se encontrava em fase de rescaldo segundo a mesma fonte.