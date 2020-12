Passar as festas longe de casa, de uniforme

O Nascer do SOL falou com militares portugueses espalhados pelo mundo, do Mali ao Afeganistão, numa altura em que a saudade aperta cada vez mais, e a missão é complicada pela pandemia.

Este ano, boa parte de nós passou as festividades afastado da família, mas uns mais do que os outros. Para os 737 militares portugueses colocados no estrangeiro, em 10 países e quatro continentes diferentes, esta foi uma época desafiante como nunca. Tanto os 176 efetivos no Afeganistão, que garantem a segurança do Aeroporto Internacional Hamid Karzai, como os 76 militares que tentam resgatar o Mali do caos, ou os 249 soldados que protegeram as presidenciais de 27 de dezembro, na República Centro-Africana, tiveram de ver a família e amigos do outro lado de um ecrã, a milhares de quilómetros de distância, enquanto as saudades apertam cada vez mais.

O SOL falou com alguns deles, no Mali e Afeganistão, por videoconferência – não foi possível falar com nenhum na República Centro-Africana, num momento de alerta máximo, logo após a MINUSCA, a missão das Nações Unidas no país, onde estão integrados 191 militares portugueses, enfrentar uma ofensiva rebelde.

Os anjos da guarda de Cabul

Na árida e poeirenta Cabul, coração do frágil Governo afegão, cercada por montanhas e pelo avanço dos talibãs, assolada por cada vez mais ataques do Daesh, tentou-se recriar um pedacinho de Portugal. É que se há coisa que não pode faltar aos militares portugueses na consoada é uma boa posta de bacalhau com todos, regada de azeite, acompanhada de umas rabanadas para sobremesa. Este ano o menu não foi diferente para as tropas colocados no Afeganistão, muito graças aos esforços do capitão Ivo Pereira, comandante do Elemento de Apoio Nacional, responsável pela logística.

«Mesmo tendo em conta as restrições devido à covid, tentou-se providenciar um conjunto de alimentação tradicional de Portugal, para que pelo menos pudéssemos relembrar um bocadinho o Natal, tornar esse dia diferente», explica o capitão, salientando o contributo da ceia «para a moral e bem-estar».

Por ceia, leia-se ceias. Foi uma espécie de Natal prolongado para os militares no Afeganistão, que tiveram de celebrar a consoada à vez, em dias sucessivos – quando falaram com o SOL, no dia 26, já iam para a terceira.

Não só a pandemia tornou arriscado juntar grupos grandes, como os portugueses têm turnos particularmente difíceis de conjugar. A Quick Reaction Force que encabeçam, parte da Resolute Support Mission, da NATO, está encarregue de patrulhar a sua base, onde vivem umas seis mil pessoas, paredes-meias com um aeroporto civil e instalações militares afegãs, guardar os hangares e estar pronta para reagir de imediato a qualquer ameaça.

«Para as pessoas dormirem descansadas alguém tem de trabalhar, e esses somos nós. É um papel fulcral dentro deste sistema», diz o major Daniel Gomes, comandante da Quick Reaction Force. «O esforço do dia-a-dia é 24/7. Não sabemos o que é um dia de descanso, é um trabalho com muita responsabilidade».

«É uma tarefa árdua para estes militares. É muito tempo fora de casa, e além de termos em conta as ameaças do costume temos a ameaça invisível que é a covid-19. É uma ameaça que anda entre nós, não o conseguimos ver, temos de o combater com medidas de mitigação, com estas máscaras, tentar não contactar muito com outros elementos, dentro da capacidade operacional».

O que não faltam são desafios, quando se tem de comandar tanta gente com tantas limitações. «Não consigo fazer como se faz na vida militar, formar a tropa e falar para todos. Tenho de organizar reuniões, estabelecer outras ligação com as forças, de maneira a garantir as medidas de mitigação», lamenta Gomes.

Além disso, «o Natal também está a ser diferente», admite. «É o terceiro Natal que passo fora de casa e vejo diferenças, noto que temos de ter mais atenção com os militares, com o pequeno carinho que podemos dar nesta fase que é o Natal».

«Nas minhas experiências passadas, apesar de estarmos sempre a trabalhar, conseguíamos juntar um número maior de pessoas, numa ceia de Natal, sem restrições, podíamos estar sem máscara, falar à vontade, abraçarmo-nos. Agora, podemos fazer pouco mais que isto», diz o major, estendendo o cotovelo. «Nem um aperto de mão conseguimos dar, é complicado».

