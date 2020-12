Cinema. Feliz Natal com uma bola

Há tantas histórias em redor daquele Natal de 1914 na frente de combate, o primeiro da I Grande Guerra, e das diversas tréguas espontâneas que surgiram um pouco por toda a parte, que não é fácil encontrar um ponto em comum em relação aos milhares de relatos que chegaram até aos dias de hoje que não seja o de uma bola de futebol. Na verdade, aqui e ali, grupos de soldados aproveitaram para resgatar os corpos dos seus camaradas abatidos nas zonas ocupadas pelos inimigos, trocar rações de combate e pacotes de cigarros e dar uns pontapés nas bolas que alguns se lembraram de chutar para o espaço aberto entre trincheiras. Já uma vez contei aqui, nestas páginas, a história do mais a sério desses jogos, que além de meter equipas regulamentadas, onze para cada lado, foi arbitrado segundo as leis do jogo. Mas esse foi apenas um dos episódios mais marcantes desse Inverno terrível no qual a Europa central estava devastada e uma geração de jovens combatentes ficava para sempre amputada de muitos dos seus membros por via de uma guerra que a grande parte deles nem sequer entendia, tão pouco claras foram as razões que levaram ao explodir do conflito.

Por mais uma vez regresso ao mundo do cinema. A semana passada a visita à sétima arte deveu-se ao realizador húngaro Zoltán Fabri que contou, em Két Félidö a Pokolban, a história de um jogo de futebol que terá tido lugar entre uma equipa de soldados alemães e outra de prisioneiros húngaros durante a II Grande Guerra e que conduziu ao assassinato em campo de todos os jogadores húngaros, chacinados pelas balas da Gestapo. Desta vez vou na peugada de Christian Carion, um cineasta nascido em Cambrai, no norte da França, em 4 de janeiro de 1963, numa família de camponeses e fazendeiros.

Na propriedade dos Carion, que fora transformada em campo de batalha entre 1914 e 1918, era vulgar encontrarem-se destroços de material de guerra, desde pedaços de carabinas a restos de bombas e capacetes, algo que mexeu profundamente com o imaginário do jovem Christian que fez da I Grande Guerra uma fonte de inspiração da sua veia artística.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.