Efemérides de 31 de dezembro

1821 Foi criado há 199 anos o Banco de Lisboa (primeiro que existiu em Portugal, por iniciativa da Assembleia Constituinte saída da revolução liberal do Porto), o primeiro banco emissor português, papel que cederia em 1846 ao Banco de Portugal – sendo seu principal acionista o capitalista Henrique Teixeira de Sampaio (1774-1833), 1º conde da Póvoa.

1929 Foi aprovada há 91 anos, no Governo da Ditadura Nacional do general Ivan Ferraz (1870-1933), a pauta aduaneira de carácter protecionista do mercado português.

1943 Criado há 77 anos o clandestino MUNAF, Movimento Nacional Antifascista português, quando a II Guerra se tornou claramente favorável aos Aliados, unindo a Oposição até aos movimentos estudantis de inícios dos anos 60.

1948 Cessou há 72 anos a circulação das moedas de meio tostão, cinco centavos, em Portugal.

1951 Terminou a vigência do Plano Marshall (nome dado em homenagem ao secretário de Estado norte-americano George Marshal, 1880-1959, em funções entre 1947-51, que visava aprofundar o programa económico internacional de Truman, com financiamentos a vários Estados), devendo os projetos (no valor de 12 milhões de dólares) concluir-se até 1961.

1956 Grande contestação académica há 64 anos (salazarismo) em Lisboa, Porto e Coimbra ao Decreto-Lei 40.900, de 12 de dezembro, que restringia a acção das associações de estudantes.

1961 Golpe de Beja há 59 anos contra a ditadura do Estado Novo, em que se destacou o coronel Varela Gomes (1924-2015), na sequência da entrada clandestina de Humberto Delgado (1906-65) em Portugal para comandar a revolta.

1999 Demitiu-se há 21 anos Boris Ieltsin (1931-2007, em funções desde 91), renunciando à presidência da Federação Russa, cujas funções passaram para o seu chefe do governo, Vladimir Putin (n.1952).

2001 Último dia de circulação das 12 moedas nacionais na União Europeia, que deram lugar ao Euro.

2005 Arrancou há 15 anos o Rali Lisboa-Dacar, 28.ª edição da prova de todo-o-terreno, com partida de Portugal, pela primeira vez.

2014 O Ministério do Ambiente anunciou há 6 anos que os sacos de plástico iriam passar a custar dez cêntimos a partir de 15 de Fevereiro do ano seguinte.

2019 A China informou há 1 ano a Organização Mundial de Saúde (OMS) de uma nova pneumonia vírica na cidade de Wuhan, que viria a ser a Pandemia do Covid 19.