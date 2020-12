Portugal acaba ano com recorde de número diário de infeções por covid-19

O último dia do ano é também aquele em que se regista um novo recorde do número diário de infeções por covid-19: nas últimas 24 horas foram reportados em Portugal 7.627 novos casos. Desta forma, desde o início da pandemia já foram contabilizados no país um total acumulado de 413.678 contágios.

O recorde anterior dizia respeito ao dia 4 de novembro, quando houve 7.497 infetados, número que representava, no entanto, o somatório de vários dias. O número desta quinta-feira é também superior ao de 19 de novembro, quando houve 6.994 infeções.

Lisboa e Vale do Tejo foi hoje a região a registar o maior número de casos diários em território nacional, com 2.801 casos. Segue-se o Norte, com 2.588, a região Centro, com 1.415, o Alentejo, com 524, e o Algarve com 219. Nos Açores houve 36 novas infeções e 44 na Madeira.

Em relação ao dia de ontem, há mais 4.291 casos ativos da doença, num total de 72.496 e as autoridades de saúde têm sob vigilância menos 2.556 pessoas, em 88.534.

No que concerne ao número de mortes, Portugal registou mais 76 associadas ao novo vírus: morreram 37 pessoas no Norte, 16 no Centro, 15 em Lisboa e Vale do Tejo, sete no Alentejo e uma na Madeira. No Algarve não houve óbitos a registar.

E se por um lado o número de casos aumentou, o de doentes internados em enfermaria desceu: há menos 56 infetados internados, num total de 28.40, destes 482 estão em unidades de cuidados intensivos, menos cinco do que no dia anterior.

No último dia de 2020, recuperaram mais 3.260 pessoas da doença, num total de 334.276 curados desde o início da pandemia.