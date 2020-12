Cavani multado e suspenso por linguagem alegadamente racista

"Gracias, negrito", podia-se ler numa publicação feita na conta oficial de Edison Cavani no Instagram, após a vitória por três bolas a duas perante o Southampton.

Cavani foi informado da conotação alegadamente racista da sua mensagem, e apagou o post, seguindo-se, como afirma o próprio Manchester United, clube onde joga, que o mesmo fez um pedido de desculpas pelo incidente.

"Conforme foi dito antes, Edinson Cavani não tinha consciência da forma como as suas palavras iam ser interpretadas e pede sinceras desculpas pelo post, uma vez que não tinha intenção de ofender ninguém. Apesar de estar a responder de maneira afetuosa a um amigo, Cavani decidiu assumir a culpa, em solidariedade com a luta contra o racismo no futebol. Sabemos que para aplicar uma suspensão de três jogos foi necessária a criação de uma comissão regulatória independente, por isso esperamos que fique claro que o Cavani não é racista, nem teve qualquer intenção racista, através de um relatório escrito dessa entidade", pode ler-se num comunicado publicado pelos red devils.

Com esta suspensão, para além de ter de pagar 100 mil libras (cerca de 112 mil euros), Cavani vai falhar os confrontos contra o Aston Villa (1 de janeiro), Manchester City (6 de janeiro) e Watford (9 de janeiro).