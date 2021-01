Cultura

Marcelo recorda Carlos do Carmo como "grande figura da cultura" e "grande homem"

A morte de Carlos do Carmo no primeiro dia de 2021, "um dia que devia ser de esperança", não pode ser encarada "com desesperança", mas como uma homenagem a alguém que "nunca perdia a esperança", frisou o chefe de Estado.