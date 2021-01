Lourenço Ortigão e Kelly Bailey infetados com covid-19

Os atores Kelly Bailey e Lourenço Ortigão estão infetados com a covid-19.

“Pois é, depois de tantos e tantos testes negativos, termos feito testes antes e depois do natal, não termos viajado para a Madeira por prevenção, não termos tido contacto com pessoas não testadas, aparece um teste positivo para cada um de nós. É assim, a prova de que mesmo com o máximo cuidado pode de facto acontecer a qualquer um”, escreveu Lourenço Ortigão no Instagram.

“Ironia do destino, foi precisamente na altura em que andámos mais "paranóicos" que testámos positivo. Não fazemos a mínima ideia da fonte, mas a verdade é o bicho chegou até nós”. acrescentou

O ator, no entanto, mostrou-se otimista na recuperação. “Passámos o ano sozinhos e entrámos no ano novo sem poder sair de casa. Começámos 2021 com o pé esquerdo, mas eu sou canhoto 😜, somos fortes e tenho a certeza absoluta de que vamos ultrapassar isto. Vamos dando noticias”.