PSP e GNR e a 'guerra' das vacinas

Um desentendimento insólito entre a PSP e a GNR fez com que as vacinas para a covid-19 chegassem atrasadas ao seu destino. No meio da guerra, as forças de segurança fizeram as pazes e partilharam a escolta.

Um desentendimento entre a PSP e a GNR aquando da escolta das carrinhas que transportam as vacinas da covid-19 obrigou a que o Governo abrisse um inquérito. O sucedido deu-se na passada segunda-feira, junto ao hospital de Évora. Depois da carrinha que transportava as vacinas (e tinha até então sido escoltada pela GNR) parar para descarregar as doses que pertenciam a este hospital, a PSP impediu que esta seguisse viagem. O episódio ocorreu devido a um conflito de interesses entre as duas forças de segurança visto que a escolta do transporte das vacinas cabe está a cargo da GNR mas a jurisdição dos meios urbanos está a cargo da PSP. Depois de uma discussão que durou mais de meia hora, as vacinas seguiram do Baixo Alentejo para o Algarve com escolta partilhada entre a GNR e a PSP. À chegada do Algarve, deverá ser adotado o mesmo procedimento de escolta partilhada.

Apesar de o conflito ter ficado resolvido, o Ministério da Administração Interna (MAI) decidiu abrir um inquérito para apurar os factos. Num comunicado enviado às redações, o MAI explica que perante os incidentes ocorridos «no acompanhamento da distribuição de vacinas da covid-19 em Évora e noticiados pela Comunicação Social», foi determinada a «abertura de um inquérito urgente por parte da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI)». O MAI admitiu ainda ter pedido à Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda, «informação sobre quais as regras de acompanhamento e desembaraçamento do trânsito definidas para concretizar essa distribuição».

De acordo com um comunicado enviado pelo Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), palco da polémica discussão, as vacinas foram recebidas às 18h40 de dia 28 de dezembro e começaram a ser administradas às 9h00 do dia seguinte. De acordo com o hospital, «nesta primeira fase, prevê-se a administração de cerca de 350 vacinas e que esteja concluído até dia 31 de dezembro». A presidente do Conselho de Administração do HESE, Maria Filomena Mendes realça que «este é um sinal de esperança e uma notícia muito positiva».

Também o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, teve uma palavra a dizer relativamente ao caso. Chicão acusou o ministro de Administração Interna, Eduardo Cabrita, de sofrer do «toque de Midas» mas ao contrário, ou seja, «onde toca, os resultados não podiam ser piores». Para sustentar o seu argumento, o centrista relembrou alguns episódios que têm acontecido ao longo do ano relacionados com o MAI como o caso das golas inflamáveis ou do SEF.