Antevisão 2021: Os ajustes diretos para o semestre

Centro Cultural de Belém

O Centro Cultural de Belém será a base da estrutura de missão da presidência da União Europeia e será lá que uma parte dos serviços contratados, por ajuste direto, terão o seu destino final. Mas não só. Na cultura estima-se um gasto até 1,4 milhões de euros. «Será muito importante esta dinâmica que vamos conseguir criar ao longo deste primeiro semestre. É uma forma de tornar mais presente a importância que a cultura tem na nossa vida», chegou a admitir a ministra da Cultura, Graça Fonseca, esta semana. No cartaz cultural estão artistas como a maestrina Joana Carneiro ou Vhils, que já tem um ajuste direto na ordem dos 400 mil euros para apresentar o seu trabalho em Bruxelas, com o título Commotion.

80 viaturas

A Mercedes-Benz também fez um contrato de ajuste direto no valor de 388 mil euros para assegurar o transporte de várias delegações no próximo semestre, com 80 viaturas. Há contratos também com a MEO para serviços de comunicações e segurança informática, além da compra de máscaras e porta-máscaras acima dos 99 mil euros. Existem ainda contratos de ajustes diretos para iluminação e mobiliário, entre outros.

Papel de Mário Soares

De realçar que, em setembro, a estrutura de missão para a presidência da União Europeia já tinha assinado um contrato com a Fundação Mário Soares e Maria Barroso, no valor de 25 mil euros, com o objetivo de divulgar e preparar «atividades científicas, culturais e expositoras associadas à designação de Mário Soares como patrono do Colégio da Europa para o ano letivo de 2021-2022». No passado mês de outubro foi, aliás, anunciado pela fundação que iria ser lançado um conjunto de iniciativas para divulgar o pensamento do fundador do PS e o seu papel na adesão de Portugal à CEE.

Orçamento

No âmbito do processo de organização da presidência portuguesa da União Europeia foram atribuídos cerca de 20 milhões em 2020 e mais 41,3 milhões de euros cabimentados para 2021.