Técnicos ingleses pedem pausa na liga

O jornal britânico The Telegraph anunciou que as equipas da Premier League estão a ponderar fazer uma pausa na temporada, de maneira a combater o recente surto de novos casos nos plantéis. A mesma fonte afirma que as equipas ficaram «preocupadas» com a quantidade de jogos cancelados e o número de novos casos revelados.

O ano de 2021 arrancou com os jogos da Taça da Liga inglesa e os emblemas britânicos temem que eles possam agravar o número de novos casos, numa altura em que o Reino Unido tem registado cerca de 50 mil novos casos de covid-19 por dia.

A seguir à goleada por cinco bolas a zero do Leeds United contra o West Bromwich, na terça-feira, o técnico Sam Allardyce fez questão de pedir que a liga fosse suspensa. «A segurança de todos é mais importante do que qualquer coisa e quando ouço que uma variante do vírus é transmitida 70% mais rapidamente, só podemos fazer a coisa certa, que seria ter uma interrupção», referiu. Já Ole Gunnar Solskjær, técnico do Manchester United, desvalorizou a situação. «Nós, como clube e grupo de jogadores, temos sido muito bons a seguir as regras. Não consigo ver a vantagem de ter uma interrupção porque, assim sendo, quando vamos jogar?”, referiu, afirmando que «todos nós sabemos que este ano é muito diferente mas, se pararmos de jogar, não haverá uma grande mudança».

Recorde-se que a partida entre o Fulham e o Tottenham de José Mourinho, que deveria ter acontecido na quarta-feira, foi cancelada devido ao recente surto de casos do novo coronavírus na Premier League. O mesmo aconteceu ao Manchester City, onde jogam os portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, que passou a ser um dos clubes mais afetados por este surto e viu mesmo a partida contra o Everton, na segunda-feira, ser cancelada. Gabriel Jesus e Kyle Walker tinham já testado positivo para o novo coronavírus e a eles juntaram-se outros cinco jogadores do plantel, cuja identidade não foi revelada, bem como parte da equipa técnica de Pep Guardiola. Entre 21 e 27 de dezembro fizeram-se na Premier League 1479 testes, que revelaram 18 novos casos positivos, batendo o recorde anterior, entre 9 e 15 de novembro, em que foram revelados 16 casos. Para além do jogo entre o Everton e os citizens, bem como a partida entre o Fulham e o Tottenham, noticia o Guardian, já foram cancelados cerca de 50 jogos em todas as divisões depois do Natal.