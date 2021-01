Fã muda de nome para Céline Dion depois de ficar embriagado

"Sinceramente, não me lembro de ter feito isto", contou.

Um fã britânico de Céline Dion mudou legalmente o seu nome para o da cantora, depois de beber demasiado na véspera de Natal.

À imprensa internacional, Thomas Dodd, de 30 anos, que agora se chama Céline Dion, tal como a sua artista preferida, contou que teve a ideia enquanto bebia e via um concerto da cantora.

“Ela é a pessoa que ouço quando preciso de me animar”, começou por contar, revelando que passou grande parte da pandemia a assistir aos espetáculos da artista, de 52 anos. Da última vez, o jovem decidiu ver um dos concertos de Céline Dion enquanto bebia uma garrafa de champanhe oferecida por um amigo… o que pode explicar o que aconteceu depois. Thomas decidiu preencher um formulário online e acabou a mudar o seu nome.

"Sinceramente, não me lembro de ter feito isto", começou por dizer. “Lembro-me de ter visto o concerto e de ter ficado bastante embriagado”, acrescentou.

O jovem só viria a perceber o que tinha acontecido quando, dias depois, chegou a casa do trabalho e encontrou um envelope com vária documentação à sua espera. “Inicialmente, tive de me sentar, pois não conseguia acreditar”, disse.

Contudo, o agora Céline Dion decidiu assinar os documentos e finalizar o processo porque “ama” a artista.

Desde então atualizou o nome nas redes sociais e explicou o que se passou. A história valeu-lhe a atenção da imprensa, mas também dos fãs da cantora.

“Atualmente, tenho paparazzis acampados do lado de fora”, escreveu no Twitter.

No entanto, uma pessoa que inicialmente não gostou da mudança foi a sua mãe. “A minha mãe não ficou muito satisfeita no início, mas agora ela vê o lado engraçado!”, acrescentou.

Por agora, o rapaz vai manter o nome tal e qual como está. " Tudo depende do quão difícil isto vai tornar a minha vida!", disse, acrescentando que agora só espera que o sucedido lhe dê a oportunidade de conhecer a artista.