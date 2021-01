Jovem morre atropelado na A3 quando tentava alertar condutores para despiste na estrada

Terá sido colhido por um dos carros que circulavam na via e cujos condutores tentava avisar.

Um jovem morreu, este domingo, num acidente na A3, na zona de Guisande, Braga, quando tentava alertar os condutores para um despiste na estrada.

Uma carrinha de nove lugares ter-se-á despistado por causa do gelo e um jovem, que seguia num outro carro na mesma via, decidiu sair do automóvel para tentar alertar os outros automobilistas para o perigo na estrada.

O jovem acabou por ser colhido por um dos carros que circulavam na via e cujos condutores tentava avisar, segundo o Jornal de Notícias.

Do acidente, cujo alerta foi dado às 9h30, resultaram ainda outros três feridos. No local estão os Bombeiros Sapadores de Braga e Famalicenses, VMER de Barcelos e Famalicão, GNR, INEM e ainda uma equipa de apoio psicológico.