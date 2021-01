Portugal continental sob aviso amarelo devido a tempo frio

Dezasseis dos 18 distritos de Portugal continental estão, este domingo, sob aviso amarelo devido ao frio, segundo as previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O alerta devido ao frio prolonga-se até quarta-feira em quase todos os distritos, as exceções são Faro, com aviso amarelo até às 05h de terça-feira e Santarém até às 9h do mesmo dia.

Também o arquipélago dos Açores está quase todo sob aviso amarelo até segunda-feira, devido ao vento e à chuva, que pode ser forte e acompanhada de trovoada. Já Miguel e Santa Maria estarão mesmo sob aviso laranja entre as 18h de hoje e as 09h de segunda-feira.

O IPMA colocou ainda as ilhas da Madeira e de Porto Santo sob aviso laranja na próxima segunda-feira, por causa da chuva ou aguaceiros que poderão ser fortes e acompanhados de trovoada.