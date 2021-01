Número de internados volta a passar os três mil

Estão hospitalizadas mais 186 pessoas do que ontem, incluindo mais oito nos cuidados intensivos. Maioria dos novos casos e dos óbitos foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O balanço da covid-19 em Portugal, divulgado este domingo pela Direção-Geral da Saúde (DGS), revela que morreram, nas últimas 24 horas, mais 73 infetados, elevando o total de vítimas mortais da doença no país para 7.118.

Foram também diagnosticados mais 3.384 pessoas com covid-19, assim o número de casos confirmados, desde o início da pandemia, é agora de 427.254.

A maior parte dos óbitos das últimas 24 horas ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, onde se registaram 36 das 73 mortes por covid-19. Segue-se o Norte com 17 óbitos, o Centro com 10, o Alentejo com nove e o Algarve com um.

Foi também em Lisboa e Vale do Tejo que se registaram mais novos casos, com mais 1.232 pessoas infetadas na região. No Norte confirmaram-se mais 1.218 contágios, no Centro mais 605, no Alentejo mais 155 e no Algarve mais 133. Na Madeira há mais 25 casos e nos Açores há mais 16.

O boletim da DGS revela ainda que o número de internados voltou a aumentar. Há agora 3.044 pessoas internadas nos hospitais portugueses devido à covid-19, mais 186 do que ontem. Destes, 500 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais oito do que ontem.

Nas últimas 24 horas venceram a doença2.385 pessoas, elevando para 342.535 o total de recuperados no país.

Há agora 77.601 casos ativos de covid-19 em Portugal e as autoridades de saúde têm sob vigilância 94.394 contactos.