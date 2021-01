LeBron James bate Kobe Bryant e soma recordes nos Lakers

A lenda viva do Basquetebol norte-americano superou o companheiro de profissão Kobe Bryant, novamente, atingindo os dígitos duplos em todas as categorias pela 22ª vez.

LeBron James tinha já batido Kobe Bryant como terceiro jogador com mais pontos de sempre. Agora, o jogador dos Lakers detronou Black Mamba nos triplos-duplos, ou seja, nos dígitos duplos em pontos marcados, assistências e rebounds.

No último jogo dos LA Lakers, com os San Antonio Spurs, James marcou 26 pontos, 11 rebounds (recuperações de bola depois de a outra equipa ter falhado um lançamento) e 10 assistências em 36 minutos de jogo. A equipa angelina venceu por 109-103, e o feito foi alcançado por James pela 22ª com o emblema dos Lakers, batendo assim o falecido Kobe Bryant e ocupando o terceiro lugar. Para subir, LeBron James terá de conseguir este feito mais 2 vezes, mas o primeiro lugar da lista é quase inalcançável, ocupado pelas 138 ocasiões em que Earvin Magic Johnson atingiu os dígitos duplos.