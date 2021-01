Garitano dispensado do Athletic de Bilbao

O treinador basco foi demitido do clube de Bilbao, e na calha para ocupar o lugar está Marcelino, antigo treinador do Valência.

A onda de demissões no mundo de futebol não para. Em Portugal, foram já sete só nesta temporada, em Paris, Mauricio Pochettino prepara-se para ocupar o lugar que deixou Thomas Tuchel, e agora o Athletic de Bilbao ficou sem Gaizka Garitano, que treinava a equipa desde dezembro de 2018.

A poucos dias de receber o clássico contra o Barcelona, os bascos ficam sem técnico, e procuram desesperadamente ocupar o lugar. Na calha, noticia o jornal desportivo Marca, está Marcelino, antigo treinador do Valencia e antigo jogador do Sporting de Gijón.

O treinador asturiano está parado desde setembro de 2019, quando rescindiu contrato com o Valência. Agora, poderá ter uma oportunidade de voltar aos jogos da liga espanhola.

Seja quem for o técnico a ocupar o lugar, não terá a vida facilitada. Em mãos terá de recuperar os lugares perdidos na liga espanhola, bem como continuar a luta pelos palcos europeus. Para além destas condicionantes, o Athletic de Bilbao vai participar nas meias-finais da Supertaça espanhola, dentro de 10 dias, com o Barcelona, e disputará em abril a final da Taça do Rei de Espanha com o Real Sociedad, que foi adiada em 2020.