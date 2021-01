Bayern vira resultado e goleia Mainz

A equipa da Baviera esteve a perder por duas bolas a zero até ao intervalo, mas na segunda metade deram a volta ao resultado e acabaram por golear o Mainz.

A partida entre o Bayern de Munique (que deixou Tiago Dantas no banco) e o Mainz teve uma reviravolta especial. Até ao apito do intervalo, Jonathan Burkardt e Alexander Hack punham os visitantes em vantagem por duas bolas a zero.

Mas o Bayern ligou os motores na segunda parte, com o golo de Joshua Kimmich aos 50 minutos. 5 minutos depois, Leroy Sané alcançava a igualdade no marcador, e Niklas Süle chegava mesmo à vantagem do Bayern aos 70 minutos.

A equipa de Jürgen Klopp estava imparável, e Lewandowski, que foi galardoado como o Melhor Jogador do Ano, tanto pela FIFA como pelos Globe Soccer Awards, bateu uma grande penalidade aos 76 minutos e aumentou a distância no marcador. Mas o fim do jogo não teria ainda chegado.

Aos 83 minutos, o polaco selou a goleada do Bayern, marcando o quinto golo da equipa e fechando o marcador em cinco bolas a duas.

Com esta vitória, o Bayern mantém o primeiro lugar na Bundesliga, com 33 pontos. Já o Mainz fica no 17º lugar, com só seis pontos.