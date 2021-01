Alegada falsificação de CV de procurador "envenena vida política"

Rui Rio lamentou que “o empenho do Governo em defender o procurador José Guerra” seja

“maior do que o da própria ministra em defender a sua dignidade no exercício do cargo”.

O presidente do PSD considerou que esta posição “dá muito que pensar”. O PSD já tinha perdido a audição urgente da ministra da Justiça a propósito da nomeação de José Guerra.

Os sociais-democratas querem também conhecer a posição do primeiro-ministro. A deputada Mónica Quintela disse este domingo, na TSF, que “é preocupante que a senhora ministra diga que não viu”.

A Iniciativa Liberal (IL) acusou o Governo de fazer “uma gestão sinistra que não hesita em afastar as melhores candidaturas”.