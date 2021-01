Filha de Demi Moore e Bruce Willis assinala quatro anos de sobriedade

"Quatro anos sóbria!!! Muito grata por me ter escolhido a mim mesma acima de qualquer necessidade de me distrair ou entorpecer”, escreveu.

Rumer Willis, a filha mais velha dos atores Bruce Willis e Demi Moore, está sóbria há quatro anos e não quis deixar de assinalar a data com um texto emotivo, que publicou no seu Instagram.

"Quatro anos sóbria!!! Muito grata por me ter escolhido a mim mesma acima de qualquer necessidade de me distrair ou entorpecer. Especialmente no ano passado, quando tantas coisas aconteceram não apenas a mim, mas ao mundo", começou por escrever a também atriz, de 32 anos,

"Sinto uma imensa gratidão porque, mesmo quando não tenho como escapar dos sentimentos que aparecem, por mais difíceis ou dolorosos que sejam, tento o meu melhor para vivê-los e sair do outro lado. Este ano trouxe muitos desafios, mas sei disso porque escolhi estar à altura do desafio todas as vezes que estou a amar-me e a mostrar que sou capaz de superar qualquer coisa", acrescentou.

Por ultimo, Rumer Willis fez questão de deixar uma mensagem a todos os que, como ela, enfrentam a batalha pela sobriedade: "Para qualquer pessoa que esteja a lutar ou a desejar ficar sóbria, saiba que não é um processo igual para todos, mas um dia de cada vez. Não tenho todas as respostas, sei o que funcionou comigo, mas estou sempre aqui para dar apoio ou apenas ouvir".