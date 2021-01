Rali Dakar. Barreda vence especial e é novo líder nas motas. Sainz vence nos carros.

O piloto espanhol da Honda venceu a segunda etapa do Rali Dakar 2021, e passa a liderar a classificação na categoria das motas. Já Carlos Sainz venceu a primeira etapa da categoria dos carros.

685 quilómetros entre Bisha e Wadi Ad-Dawasir, na Arábia Saudita, desenhavam o percurso da segunda etapa do Rali Dakar 2021. Joan Barreda fez a distância em 4 horas, 17 minutos e 56 segundos. No segundo lugar, o companheiro de equipa, o norte-americano Ricky Brabec, chegou à meta 3 minutos e 55 segundos depois.

A Honda, gerida pelo português Ruben Faria, conseguiu assim colocar os seus dois pilotos no pódio, numa corrida que teve novamente Joaquim Rodrigues Jr. como o português com o melhor tempo, a 18 minutos e 8 segundos do vencedor.

Com este resultado, Barreda passa a liderar a competição, com um total de 8 horas, 15 minutos e 38 segundos, o que o põe a 6 minutos e 23 segundos de vantagem sobre Ricky Brabec.

O australiano Toby Price, da KTM, que tinha vencido a primeira etapa da prova, caiu para o 16º lugar na geral, com 17 minutos e 39 segundos de distância.

A segunda etapa do Rali Dakar ficou também marcada pelo azar de Matthias Walkner, que venceu a prova em 2018, e perdeu mais de duas horas na última etapa a tentar resolver um problema técnico na sua mota, no meio do deserto.

Sainz lidera categoria dos carros

Carlos Sainz, da Mini, venceu a primeira etapa da competição na categoria dos carros. Num duelo renhido com o colega de equipa francês, Stéphane Peterhansel, acabou por fechar a corrida com apenas 25 segundos de vantagem.

Sainz venceu a prova em 2020, e começa a edição de 2021 a caminho de revalidar o título.

A edição de 2021 do Rali Dakar tem início e fim na cidade de Jeddah, e percorre mais de 8000 quilómetros até 15 de janeiro.