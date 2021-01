"A atuação mais difícil". David Carreira regressa aos palcos após morte da irmã

Atuação emotiva na gala final do programa The Voice.

David Carreira foi um dos convidados paraa a gala final do programa The Voice, da RTP1, emitida no domingo à noite.

A atuação marcou o seu regresso aos palcos depois de a irmã, Sara Carreira, ter morrido aos 21 anos, na sequência de um acidente de viação no dia 5 de dezembro.

"A atuação mais difícil da minha vida": foi desta forma que o cantor descreveu o seu regresso aos palcos. David Carreira partilhou nas stories da sua conta de Instagram um vídeo da sua interpretação.

"Obrigada pelo apoio, as saudades aumentam cada vez mais. Sara, je t'aime", escreveu ainda a a acompanhar o vídeo.