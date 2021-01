José de Sousa ganha lugar na Premier League de dardos em 2021

O dardista português ficou fora do Mundial de Dardos, mas arrecadou um lugar na liga inglesa da modalidade.

A Professional Darts Corporation (PDC) anunciou, um dia depois de ter acabado o Mundial de Dardos, em Londres, que José de Sousa iria participar na Premier League da modalidade.

Na terceira ronda do campeonato do mundo, o ribatejano foi eliminado pelo inglês Mervyn King, mas os bons resultados do português valeram-lhe uma das seis wild cards para a competição inglesa.

Em declarações à Lusa, José de Sousa afirmou ser "uma grande notícia, porque se trata de uma Liga de primeira classe, onde só jogam os dez melhores jogadores de todo o mundo". "Melhor do que isto não podia acontecer. Estou nas nuvens", frisou.

José de Sousa venceu o Grand Slam of Darts em 2020, e tornou-se o primeiro estreante a vencer esta competição, que é uma das mais prestigiadas da modalidade.

A Premier League 2021 de dardos tinha início marcado para fevereiro de 2021, mas a pandemia da Covid-19 acabaria por adiar o evento para uma data ainda por determinar.