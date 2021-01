Guarda-redes Cláudio Ramos testa positivo à covid-19

O guarda-redes do Futebol Clube do Porto ficou logo fora das opções para o jogo deste domingo contra o Moreirense.

O guarda-redes do Futebol Clube do Porto Cláudio Ramos testou positivo à covid-19 e ficou imediatamente fora da lista de convocados do clube azul e branco frente ao Moreirense. É o segundo jogador do plantel portista a acusar positivo, depois do senegalês Mamadou Loum, em novembro.

É de recordar que, em outubro, Luis Diaz e Mateus Uribe cumpriram isolamento profilático, depois de terem estado em contacto com um caso positivo.