'Lisboa Menina e Moça' passa a ser canção oficial da cidade

"É a melhor homenagem que a cidade pode prestar a Carlos do Carmo, durante anos o grande embaixador do fado", afirma Fernando Medina.

O fado "Lisboa Menina e Moça", eternizado pela voz de Carlos do Carmo, que morreu na sexta-feira, passa a ser a canção oficial da cidade de Lisboa, revelou o presidente da câmara de Lisboa, esta segunda-feira.

“Uma decisão tomada com o acordo unânime dos vereadores e que perpetua a importância do fadista para Lisboa e da canção - com letra de Ary dos Santos e Fernando Tordo e música de Paulo de Carvalho - que melhor caracterizou a nossa cidade”, acrecenta o autarca.

Medina adianta também que a homenagem da cidade ao fadista não se fica por aqui.

“Posteriormente, e em articulação com a família de Carlos do Carmo, a CML encontrará uma forma complementar de o homenagear atribuindo o seu nome a uma rua ou a um equipamento de Lisboa”, garante.