Benfica empata com Santa Clara e desce para o terceiro lugar

Após ter sido adiado pelo mau tempo, o jogo entre o Benfica e o Santa Clara acabou com as duas equipas empatadas a uma bola.

As condições melhoraram na segunda-feira, e foi possível pisar o relvado do Estádio de São Miguel. As águias entraram bem no jogo, com um remate de Darwin Núñez logo aos 6 minutos, que acabou por não acertar no fundo da baliza de Marco.

Aos 33 minutos, no entanto, o uruguaio bateu o guarda-redes açoriano e fez o primeiro golo para a equipa da Luz.

Até ao intervalo, o Benfica vencia por uma bola a zero.

A segunda parte, no entanto, não começou da melhor forma para nenhuma das equipas, com um violento embate entre Jean Patrick e Gilberto a obrigar os dois jogadores a serem assistidos pela equipa médica e a terem de abandonar o relvado, substituidos por Diogo Gonçalves e Carlos.

O Benfica não manteve o ritmo no início da segunda parte, e o Santa Clara bateu mesmo Vlachodimos aos 60 minutos. Um cabeceamento de Fábio Cardoso, assistido pelo cruzamento de Cryzan, repôs a igualdade numérica no marcador, que se manteria até ao final do jogo.

Aos 89 minutos, a equipa médica teve de ser chamada de novo para o relvado, já que Marco estava em dificuldades físicas, mas o guarda-redes manteve-se em jogo, e foram dados 8 minutos de compensação.

Ainda assim, o resultado acabou mesmo com um empate a uma bola, que faz o Benfica descer para o terceiro lugar na tabela classificativa, com 28 pontos, empatados com o FC Porto. Já o Santa Clara arrecada mais um ponto e consegue instalar-se com 14 pontos no total.